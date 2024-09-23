طبيب لكل مدرسة؛ لدعم التنمية الصحية في الأردن

كتب أ.د. محمد الفرجات

تم تلقيم الذكاء الاصطناعي المعطيات والتفاصيل والمخرجات المتوقعة، وخرجنا بالمقال التالي:

تُعتبر الرعاية الصحية الفعّالة أحد أعمدة التنمية المستدامة، خصوصاً في مجال الصحة المدرسية. مع وجود عدد كبير من الأطباء العاطلين عن العمل في الأردن، يمثل اقتراح “طبيب لكل مدرسة” حلاً مبتكراً يسهم في تحسين الصحة العامة للطلاب ويدعم التنمية الصحية والاقتصادية في البلاد.

## الوضع الحالي

### عدد المدارس في الأردن

يتجاوز عدد المدارس في الأردن 4000 مدرسة، مما يُشير إلى حاجة ملحة لتوفير الرعاية الصحية بشكل دوري ومستمر للطلاب.

### الحاجة للأطباء

إذا اعتبرنا أن كل مدرسة تحتاج إلى طبيب واحد، فإننا بحاجة إلى 4000 طبيب. يُمكن أن يمثل هذا فرصة كبيرة لتوظيف الأطباء المتخرجين حديثًا، مما يسهم في دعم سوق العمل.

## الشروط والمعايير

لنجاح هذا المقترح، يجب وضع شروط ومعايير محددة:

1. *الحصول على الامتياز*: يجب أن يكون الأطباء قد حققوا درجات عالية في دراستهم الطبية لضمان كفاءة الرعاية الصحية.

2. *الارتباط مع مستشفى حكومي إدارياً*: يتعين على الأطباء أن يكونوا مرتبطين بمستشفى حكومي، مما يسهل عملية التحويل والعلاج عند الحاجة.

3. *تغطية التكاليف*: ستقوم وزارة التربية والتعليم بتغطية جزء من تكاليف البرنامج، بالإضافة إلى دعم من برامج ومنح دولية تعنى بالصحة والطفولة.

## التكاليف المتوقعة

### الرواتب

– *راتب الطبيب*: يُتوقع أن يكون راتب الطبيب في المدرسة حوالي 800 دينار شهريًا.

– *إجمالي الرواتب السنوية*: مع وجود 4000 طبيب، سيبلغ إجمالي الرواتب السنوية حوالي 38.4 مليون دينار.

### افتتاح عيادة مصغرة داخل كل مدرسة

– *تكلفة إنشاء العيادة*: تتراوح تكلفة افتتاح عيادة مصغرة في كل مدرسة بين 5000 إلى 7000 دينار، مما يعني أن إجمالي التكلفة لإنشاء العيادات في 4000 مدرسة سيكون حوالي 20 مليون دينار.

### التكلفة الإجمالية

بناءً على ذلك، فإن التكلفة الإجمالية للبرنامج في السنة الأولى تشمل الرواتب وافتتاح العيادات قد تصل إلى حوالي 58.4 مليون دينار.

## العوائد المتوقعة

### العوائد التنموية

1. *تحسين الصحة العامة*: سيساهم توفير طبيب لكل مدرسة في تعزيز الصحة العامة بين الطلاب، مما يقلل من غيابهم عن المدرسة ويزيد من تركيزهم وأدائهم الأكاديمي.

2. *إيجاد فرص عمل*: سيوفر البرنامج فرص عمل للأطباء العاطلين عن العمل، مما يسهم في تحسين وضعهم المالي ودعم الاقتصاد المحلي.

### الحد من كلف تدهور الصحة

1. *الكشف المبكر*: من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، يمكن تقليل التكاليف الصحية المستقبلية. يُقدّر أن التكلفة الناتجة عن تأخير العلاج قد تصل إلى 10 أضعاف تكلفة الكشف المبكر.

2. *توعية صحية*: سيساعد الأطباء في تقديم ورش العمل والدروس الصحية داخل المدارس، مما يزيد من وعي الطلاب حول قضايا الصحة العامة، مثل التغذية السليمة والنشاط البدني.

### العوائد من التوعية الصحية

1. *تعزيز السلوكيات الصحية*: من خلال التعليم المستمر، سيكتسب الطلاب عادات صحية تساهم في تحسين نوعية حياتهم على المدى الطويل.

2. *خفض التكاليف الصحية المستقبلية*: مع زيادة الوعي والتثقيف الصحي، يمكن أن ينخفض عدد الزيارات للطوارئ والعلاج للأمراض التي كان من الممكن الوقاية منها، مما يخفف الأعباء المالية على النظام الصحي.

## مصادر تمويل المبادرة

لتنفيذ برنامج “طبيب لكل مدرسة”، يمكن اقتراح مصادر تمويل متعددة تشمل:

1. *وزارة التربية والتعليم*: تخصيص ميزانية معينة ضمن الخطط الوطنية.

2. *المنح الدولية*: التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف للحصول على منح لدعم الصحة المدرسية.

3. *الشراكة مع القطاع الخاص*: جذب شركات خاصة، خاصةً تلك المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار في هذا البرنامج.

4. *الصناديق الصحية*: الاستفادة من الصناديق الصحية الوطنية أو المحلية التي تدعم تحسين الخدمات الصحية.

5. *المبادرات المجتمعية*: تشجيع المجتمع المحلي على المساهمة في تمويل العيادات من خلال حملات جمع التبرعات.

## الخاتمة

يُعتبر اقتراح “طبيب لكل مدرسة” خطوة استراتيجية نحو تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة في الأردن. على الرغم من التكلفة الأولية المقدرة بحوالي 58.4 مليون دينار، فإن العوائد المحتملة، بما في ذلك تحسين الصحة العامة، خلق فرص عمل، والحد من كلف تدهور الصحة، تجعل من هذا البرنامج استثمارًا ذا جدوى اقتصادية واجتماعية. يتطلب نجاح هذا البرنامج التعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الصحي والمجتمع الدولي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.