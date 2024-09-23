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ضربة إسرائيلية استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله

منذ ساعة واحدة
ضربة إسرائيلية استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت، مساء الاثنين، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن المستهدف هو القيادي في حزب الله علي كركي.
وأغارت الطائرات الإسرائيلية على حي ماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر إن “هدف الهجوم في بيروت هو القيادي علي كركي، وهو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وهو الرجل الثالث في سلم القيادة.
ونقل عن مصدر عسكري لبناني، مقتل علي كركي في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية


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