وورلد كب تمنح بلعاوي من جامعة البترا جائزة بيز للتميز في التعليم العالي

وطنا اليوم:فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري في جامعة البترا الدكتور ضرار بلعاوي بجائزة “بيز” من الاتحاد العالمي للأعمال “وورلد كوب” في فئة التعليم العالي على مستوى العالم، وذلك بحضور المستشار الأردني في السفارة في سنغافورة قيس بلتاجي.

تُعد جائزة “بيز” من الجوائز العالمية وتُمنح للتميّز في مجال الأعمال، وتُكرّم “وورلد كوب” رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المتميزة في الابتكار والجودة والقيادة، ويُعتبر الفوز بها اعترافًا دوليًا يُعزز السمعة الأكاديمية والمؤسسية على مستوى عالمي.

وحصل بلعاوي على جائزة “بيز” تقديرًا لإسهاماته في مجال التعليم العالي، وكان حصل على العديد من الجوائز منها جائزة “الشخصية القدوة” لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة “فارس السلام” من مؤسسة فرسان السلام في العام ذاته.

وحصل بلعاوي على ثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والإبداع من جامعة البترا في عام 2022، بالإضافة إلى جائزة “الباحث المتميز” في جامعة البترا عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية والإيسيسكو في عام 2023.