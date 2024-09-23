زين”.. الأفضل في هندسة البيانات والمنصات الرقمية الحديثة في الشرق الأوسط

وطنا اليوم_إطلاق Zain Data Office يضمن تحقيق الممارسات السليمة لإدارة البيانات والاستعداد لتطورات الذكاء الاصطناعي

-زين من رواد المؤسسات التي أطلقت مكتبا خاصا للبيانات لتأكيد التزامها بإدارة البيانات ودمجها في جوانب الأعمال

– المجموعة بادرت بتطبيق برنامج حوكمة البيانات لإطلاق العنان لقوة البيانات مع تزايد حجم تدفق المعلومات

منحت مؤسسة كلاوديرا ” Cloudera ” – المؤسسة الرائدة في مجال المنصات الهجينة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي – مجموعة زين جائزة “هندسة البيانات والمنصات الرقمية الحديثة” خلال فعالياتها السنوية مؤخرا في دبي.

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق والأوسط وأفريقيا أن هذا التقدير الدولي يبرز تميز أعمال Zain Data Office (مكتب البيانات)، والتعاون الاستراتيجي مع شركة ZainTECH في مسارات الابتكارات الرقمية، التي أثمرت عن تصميم وتنفيذ البنى التحتية المتطورة للبيانات، وتمكين عمليات التحول الرقمي، والتوسع في حلول الابتكارات التكنولوجية.

ومن خلال تعزيز ثقافة اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وضمان إدارة البيانات بشكل صحيح، والاستعداد للتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، قامت مجموعة زين بتأسيس “مكتب البيانات”، وهو يمثل حاليا أحد الأصول الاستراتيجية التي تدفع بأعمالها نحو الابتكار والنجاح على المدى الطويل، إذ تعد زين من رواد المؤسسات في أسواق المنطقة التي أطلقت مكتبا خاصا للبيانات، لتأكيد التزامها بإدارة البيانات بشكل فعال، وضمان دمج حوكمة البيانات بعمق في جميع جوانب الأعمال.

وأخذت المجموعة مبادرات وخطوات استباقية في الارتقاء بثقافة العمل لديها مع تطبيق برنامج حوكمة البيانات لإطلاق العنان لقوة البيانات، إذ ركزت على إدارة البيانات بشكل فعال في جميع جوانب العمليات لضمان المساءلة والتوافر وقابلية الاستخدام والتدقيق، حيث يهدف “مكتب البيانات” Zain Data Office إلى تعزيز إدارة البيانات من خلال تنفيذ سياسات حوكمة فعالة، وتوحيد الممارسات عبر الإدارات، وتحسين جودة وخصوصية البيانات.

الجدير بالذكر أن الجوائز السنوية التي تقدمها مؤسسة Clouderaتبرز الجهود الموجهة لإدارة البيانات ودفع الابتكارات التكنولوجية إلى حدود جديدة، وكيفية التعامل مع التحديات التي تعوق تدفق البيانات، وتسليط الضوء على البنى التحتية المتطورة القادرة على مراقبة وتتبع أداء المنصات والتطبيقات والخدمات، وتستهدف مؤسسة Cloudera في مبادراتها تعظيم الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مستقل، وتعزيز الرؤية بما يخص تكاليف الموارد واستخدامها، وذلك في ظل الحاجة الملحة لضمان رؤية شاملة لمصادر البيانات وسير الأعمال، والطلب المتزايد على استخلاص معلومات حيوية من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتشدد في لوائح خصوصية البيانات والأمان.

وترى مجموعة زين أنه مع تزايد حجم تدفق البيانات المنظمة منها والعشوائية، فإن البيانات باتت تُمثل لبنة أساسية مُهمة للغاية لأي مؤسسة، فالحصول على البيانات الصحيحة في الوقت المناسب مهماً للغاية لتمكين أصحاب القرار من الاستفادة من فرص النمو الجديدة المتاحة.

وتعرف مجموعة زين أهمية التأثير الكامل والطويل الأجل للبيانات باعتبارها أصلا حقيقيا وقيماً، ولديها رؤية استراتيجية للتعامل معها بطريقة ديناميكية من خلال (مكتب البيانات) الذي أطلقته مؤخرا، حيث يملك هذا المكتب استراتيجية كاملة لإدارة البيانات، وكيفية استخدام البيانات بشكل أكثر ذكاءً، وبشكل يساعد على تمكين ثقافة العمل.

وأفادت زين بأن المبادرات التي تقوم بها في تبني حوكمة البيانات دائما مع تكون مدفوعة بالرغبة في تحسين جودة البيانات، وتنظيم استخدامها، فهي المُحرك الرئيسي لتحقيق الكفاءة في العمليات وخدمة العملاء، وحيث تضع زين قيادة الابتكار في قلب أعمالها، فإنها تتبع نهجاً مُنظما لحوكمة البيانات للاستفادة الكاملة منها، وتحديد الفرص المغرية، والحفاظ على القدرة التنافسية.

الجدير بالذكر أن تتويج مجموعة زين يبرز التركيز على إدارة البيانات، من خلال تصميم مسارات قائمة على البيانات، فالمجموعة حريصة على ضمان جودة البيانات وموثوقيتها، وهو أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة، حيث يشجع مكتب البيانات على نشر أهداف حوكمة البيانات كثقافة ترتكز فيها القرارات على البيانات والتحليلات الصحيحة، وحماية البيانات.

ومع نمو عمليات المجموعة، تزداد تعقيدات إدارة البيانات، لذا فإن مكتب البيانات يساعد في تبسيط هذه العمليات، وضمان سهولة الوصول والاستخدام الفعال للبيانات، للتكيف مع اتجاهات الأسواق، واغتنام الفرص الجديدة، كما يشجع مكتب البيانات على نشر أهداف حوكمة البيانات كثقافة ترتكز فيها القرارات على البيانات والتحليلات الصحيحة.

وقال نائب الرئيس للأسواق الناشئة (الشرق الوسط وتركيا وافريقيا) في كلاوديرا أحمد شكورة “التزام مجموعة زين بالابتكار القائم على البيانات يُظهِر الريادة في هذا المجال، إذ كان له تأثيرات تحويلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال استخدامها المتطور لمنصة كلاوديرا، حققت زين نتائج أعمال متميزة تشكل مستقبل أعمالها”.

ومن خلال الشراكة مع مؤسسة كلاوديرا، تمكن مكتب البيانات في مجموعة زين بالتعاون مع شركة ZainTECH ذراعها التكنولوجي في أسواق الشرق الأوسط من إزالة الحواجز بين مستودعات البيانات، وذلك من خلال بناء مسارات شاملة للتحليل عبر جميع جوانب الأعمال، ومن خلال توحيد إطار إدارة البيانات، وتسهيل مبادرات محو الأمية الرقمية، وإدارة البيانات، فإن مكتب البيانات يعزز ثقافة الابتكار والاستفادة من البيانات في كافة العمليات.

وتستهدف حوكمة البيانات تحسين جودة البيانات في التقارير والتحليلات، وحماية البيانات الشخصية للعملاء وخصوصيتهم، لذا تعمل زين على بناء ثقافة بيانات متقدمة تعزز من القدرة على اتخاذ قرارات ذكية وتحقيق أهداف استراتيجية، وتلبية متطلبات الذكاء الصناعي، وذلك في ظل ما تمثله حوكمة البيانات من ركيزة أساسية لضمان الالتزام والابتكار.

وبصفتها شركة رائدة في الابتكارات التكنولوجية تتعامل مجموعة زين مع كميات هائلة من البيانات بشكل يومي، لذا فإن مكتب البيانات يستهدف استكشاف آفاق جديدة للاستفادة التجارية من البيانات، ما يؤدي إلى كسب رؤى ثمينة وتنفيذ مشاريع مبتكرة، فمن خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكن لمكتب البيانات تحديد فرص عمل جديدة، مثل تقديم خدمات مخصصة للعملاء أو الصيانة التنبؤية لمعدات الشبكة، مما يمنح ميزة تنافسية.

وتحرص مجموعة زين أن يوفر مكتب البيانات إدارة فعالة للبيانات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية مثل قوانين حماية البيانات ولوائح الاتصالات والسياسات الداخلية، إذ يضع مكتب البيانات معايير لضمان دقة البيانات واتساقها واكتمالها، من خلال ضمان بيانات عالية الجودة عبر المؤسسة.

ومن خلال الحوكمة والتحليلات المناسبة للبيانات، تحرص مجموعة زين على تمكين القيادة والإدارات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وهذا أمر بالغ الأهمية لتحسين الأداء وفهم سلوك العملاء وتوجيه استراتيجيات التسويق، وهي في هذا الإطار توفر كامل الامكانات لمكتب البيانات من خلال تحليل أنماط الاستخدام، للمساعدة في تحسين الاستثمارات في الشبكة وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحديد النقاط التي تؤثر على الإيرادات وفرص خفض التكاليف.

وفي ظل اهتمام مجموعة زين بمجالات الابتكار، فإن جهود مكتب البيانات ستوفر الاستفادة الكاملة من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تحديد فرص العمل المربحة، مثل تقديم خدمات مخصصة للعملاء كما سيساعد ذلك في تخصيص الخدمات وفقًا لاحتياجات كل عميل، مما يحسن من رضا العملاء.

ومع الانتقال المستمر لعمليات المجموعة إلى مجالات إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقات الجيل الخامس والتوسع في الخدمات الرقمية، فإن مكتب البيانات في المجموعة يضمن أن ممارسات إدارة البيانات قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، مما يمكّن عملياتها من النمو والتكيف بكفاءة، والاستعداد لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من خلال ضمان أن البيانات صحيحة ومنظمة ويمكن الوصول إليها، حيث تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي بيانات عالية الجودة ومنظمة بشكل جيد، لذا يمكن القيام بتطوير البنية التحتية لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة عمليات الشبكة أو تقديم خدمات مخصصة للعملاء.

وفي ظل تبني أيديولوجية “البيانات في أي مكان، والابتكار في كل مكان” في بيئة الأعمال المتطورة، يعمل مكتب البيانات في المجموعة على ترسيخ مكانة زين كشركة رائدة في مجال الاتصالات القائمة على البيانات من خلال تضمين ممارسات حوكمة البيانات ذات المستوى العالمي والتحليلات المتقدمة، والالتزام بأفضل الممارسات ومعايير الصناعة، وتعزيز ثقافة بيانات قوية تدفع الابتكار واتخاذ القرارات السليمة.

الجدير بالذكر أن “مكتب البيانات” وحتى يؤدي آليات العمل والأهداف المتوقعة منه فإنه عادة ما يتكون من فريق مُتخصص في إدارة البيانات وتحليلها، حيث يعملون معاً بعقل واحد لتحويل البيانات إلى رؤية واضحة لعمل الشركات، ويستخدم هذا الفريق أحدث الأدوات والتقنيات المبنية على برامج الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وغيرها لتعريف وتنقية وتنظيم البيانات، وكشف أنماط واتجاهات لا تراها هذه الشركات في البيانات الخام، لاتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تُساعد على زيادة رضا العملاء وتعزيز الميزة التنافسية، وفي نفس الوقت تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة حجم الإيرادات.

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