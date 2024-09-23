بيع رقم سيارة في الأردن بـ176 ألف دينار

وطنا اليوم:تم إغلاق المزاد الإلكتروني على رقم لوحة المركبة (4444-44)، ووصل سعرها إلى 151.500 ألف دينار، وإلى 176.500 ألف دينار بعد إضافة الضريبة.

ومؤخرا وصل سعر رقم اللوحة (44-44)، إلى 355 ألف دينار، فيما بلغ سعر الرقم (1-37)، 650 ألفًا، وبعد إضافة الضريبة أصبح المبلغ 754 ألف دينار.

وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أعلنت بالتنسيق مع وزارة المالية واستنادا لأحكام نظام لوحات المركبات وتعديلاته رقم (52) لسنة 2006 عن طرح أرقام اللوحات الأكثر تميزا للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات www.dvld.gov.jo