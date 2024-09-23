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وسط تصعيد لبنان.. إيران تعلن رغبتها لبدء محادثات مع الغرب

منذ 6 ساعات
وسط تصعيد لبنان.. إيران تعلن رغبتها لبدء محادثات مع الغرب

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين، استعداد بلاده لبدء محادثات نووية حال رغبة الأطراف الأخرى في ذلك، وذلك في خضم التصعيد الكبير في المنطقة جراء الضربات الإسرائيلية الكبيرة على حزب الله، الذراع الرئيسي لإيران في المنطقة.
وقال عراقجي إن إيران مستعدة لبدء مفاوضات نووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إذا “كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك”.
جاء ذلك في مقطع مصور نشره عراقجي على قناته على تطبيق تيليغرام.
وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد شركة الطيران الوطنية الإيرانية.
وشنت إسرائيل أكبر موجة من الغارات الجوية من حيث النطاق على جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين وطالبت اللبنانيين بإخلاء المناطق التي تخزن فيها الجماعة أسلحتها، مما ينذر بشن حرب شاملة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع بشرق البلاد والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا.
وتأتي أحدث موجة من الضربات في خضم أعنف مواجهات عبرالحدود في صراع محتدم بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

انفتاح بزشكيان
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه من الممكن لطهران أن تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن فعليا أنها ليست معادية لإيران.
وكان بزشكيان يرد على سؤال خلال مؤتمر صحفي في طهران عما إذا كانت طهران منفتحة على محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن هذا الاتفاق، بحجة أنه يقدم لطهران مزايا أكثر مما ينبغي، وعاود فرض عقوبات أميركية قاسية على إيران، مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية للاتفاق تدريجيا.


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