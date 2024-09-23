الخرابشة: دعم بنسبة 30% لتركيب 4 آلاف نظام خلايا شمسية للقطاع المنزلي

وطنا اليوم:كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن نجاح مرحلة العام 2024 لدعم برنامج القطاع المنزلي والتي انتهت بإنجاز تركيب 3500 سخان شمسي و 2000 نظام خلايا شمسية، وبتكلفة كلية وصلت إلى 7 مليون دينار، وبدعم منحة من صندوق الطاقة.

وأكد على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين للإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لدعم برنامج القطاع المنزلي، والحديث عن قطاع الطاقة المتجددة أن صندوق الطاقة يدعم بمنحة 30% على كافة الأنظمة لبرنامج القطاع المنزلي بقدرة 3.6 كيلو.واط والذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة منذ العام 2015.

ولفت إلى أن البرنامج يحقق ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وهو برنامج هام يساهم بشكل فعّال في تحقيق انتقال طاقي شامل وسلس للأردن كما يحقق أثاره الاقتصادية والاجتماعية، ضمن محور التنمية المستدامة.

وأوضح أن المرحلة الجديدة التي تطلقها الوزارة اليوم تشمل تقديم الدعم بنسبة 30% لتركيب 4000 آلاف نظام خلايا شمسية وبتكلفة كلية تقارب 8 مليون دينار، وتركيب 5000 نظام سخان شمسي بتكلفة كلية تقارب 3 مليون دينار اردني.

وبين أن هذه المرحلة مهمة أيضاً لإدامة ديناميكية السوق وأعمال الشركات العاملة في القطاع ، وكذلك المحافظة على فرص العمل القائمة فيها، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الاستثمار في هذا المجال

وأكد أن الوزارة تسعى إلى التوازن والاستقرار للنظام الكهربائي بنفس الوقت و الحرص المستمر على تقديم الدعم الممكن للمواطن لاستثمار طاقة الشمس لتوليد الكهرباء وتسخين المياه ، وزيادة القدرة التنافسية لكافة القطاعات الحيوية.

وبين أن وزارة الطاقة من خلال صندوق الطاقة وفلس الريف الدعم اللازم للأسر الفقيرة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، يتم تقديم المنحة الكاملة لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية للأسر الفقيرة والأسر العفيفة والمصابين العسكريين.

وأشار لسعي الوزارة لإعادة هيكلة شاملة ومستدامة للنظام الكهربائي وقطاع الطاقة بما يحقق الفائدة المرجوة لكافة القطاعات.

من جهته قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة إنه سيتم إطلاق دليل إرشادي يحقق المواصفات الفنية لأنظمة الطاقة المتجددة و السخانات الشمسية.

وكشف حمزة أنه سيتم البدء بإطلاق المرحلة الجديدة لبرنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا و السخانات الشمسية للمنازل ابتداء من يوم غد الثلاثاء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.