الدكتور أيمن المومني يباشر عمله عميداً لكلية الهندسة في جامعة البترا

وطنا اليوم:باشر الأستاذ الدكتور أيمن حسن المومني عمله عميدًا لكلية الهندسة في جامعة البترا، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وموافقة مجلس أمناء الجامعة.

ويُعَدّ الدكتور أيمن المومني من أبرز الأكاديميين في مجال الهندسة المدنية في الأردن، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أوكلاهوما الأمريكية، ويتمتع بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة، وشغل عدة مناصب قيادية في جامعات أردنية وسعودية، ومنها جامعة مؤتة وجامعة تبوك.

وأعربت الجامعة عن تمنياتها للدكتور المومني بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مع تأكيد أهمية دوره في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث داخل الكلية، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة نحو الابتكار الأكاديمي والتميز في التعليم الهندسي.