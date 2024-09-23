500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة وفقاً للآليات الجديدة

وطنا اليوم:منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة بحسب الآليات الجديدة الواردة في نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة منحت موافقات لمشاريع الطاقة المتجددة لمشتركين في القطاع المنزلي والقطاعات الأخرى بعد أن تم دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط هذه الأنظمة من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثلاث.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن اللجنة باشرت منذ مطلع الشهر الحالي دراسة طلبات الطاقة المتجددة المقدّمة بمختلف مناطق المملكة بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.

واكد استمرار عمل اللجنة لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء منذ الأول من شهر أيلول الحالي، لتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم وتحقيق العدالة بمنح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة في عدّة قطاعات منها القطاع المنزلي بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.