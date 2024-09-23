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مصدر أمني: الاحتلال سيبدأ هجوما واسعا بلبنان خلال الظهيرة

23 سبتمبر 2024
مصدر أمني: الاحتلال سيبدأ هجوما واسعا بلبنان خلال الظهيرة

وطنا اليوم:قال صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي ان سلاح الجو سيبدأ هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان خلال ساعات الظهيرة.
تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، بينهم مكتب وزير الاعلام، اتصالات الإثنين عبر الهواتف الثابتة مصدرها إسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
وقالت الوكالة إن الرسائل «مصدرها العدو الإسرائيلي» ويطلب فيها من المتلقين «إخلاء أماكن وجودهم سريعا»، واضعة ذلك «في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو». وأكد مكتب وزير الإعلام زياد مكاري تلقيه اتصالا تمّت خلاله تلاوة «رسالة مسجلة» تضمنت طلب إخلاء المبنى.
وكان الجيش الإسرائيلي دعا السكان في لبنان في وقت سابق إلى “الابتعاد” عن مواقع «حزب الله».

غالانت: سنكثف هجماتنا في لبنان
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، إن إسرائيل تكثف هجماتها ضد «حزب الله» وإنه يتعين على الإسرائيليين التحلي بالهدوء خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه يتوقع تكثيفا لإطلاق النار عبر الحدود.


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