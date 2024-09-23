الصحة العالمية: دور مهم للأردن والمستشفيات الميدانية لدعم نازحي غزة

وطنا اليوم:أكّدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي، أهمية دور الأردن في دعم النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة والمستشفيات الميدانية التي استقبلت أعدادا كبيرة من المرضى.

وقالت بلخي الاثنين، إنّ الأردن لديه دور مهم في إدارة منظمة الصحة العالمية، حيث سيحصل على فرصة الخدمة في المجلس التنفيذي كأي دولة أخرى.

وأضافت أن القيادة الأردنية تقدم جهود عظيمة لدعم المرضى في قطاع غزة, منها مبادرة لدعم مبتوري الأطراف تحت رعاية ملكية.

وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الأردن والمنظمة لإقليم شرق المتوسط.

وفي قطاع غزة، بينت بلخي، أنه لدى المنظمة تحديات كبيرة؛ لكن المنظمة ستبدأ الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال في قطاع غزة, منتصف الشهر المقبل, مؤكدة وجود تحديات كبيرة امام المنظمة.

ولفتت إلى أن عودة شلل الأطفال بعد 25 عاما في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة محط قلق عالمي، حيث إنّ منظمة الصحة العالمية مع اليونسيف و”أونروا”، ووزارة الصحة الفلسطينية يعملون معا لضمان امتلاك الوقت من أجل إطلاق حملات التحصين ضد شلل الأطفال في غزة