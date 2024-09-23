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قوات الاحتلال تدعو سكان لبنان إلى الابتعاد عن مواقع حزب الله

23 سبتمبر 2024
قوات الاحتلال تدعو سكان لبنان إلى الابتعاد عن مواقع حزب الله

وطنا اليوم:دعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين السكان في لبنان إلى “الابتعاد” عن مواقع حزب الله، متوعدة بشنّ المزيد من “الغارات المكثّفة والدقيقة” ضد الحزب.
وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاغاري في إيجاز صحفي “ننصح المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة في أو قرب مبانٍ ومناطق يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، مثل تلك المستخدمة لتخزين أسلحة، بالابتعاد فورا عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم”.
وشدد على أن القوات ستشنّ المزيد “من الغارات المكثّفة والدقيقة ضد الأهداف التي زرعت بشكل واسع في مختلف أنحاء لبنان”.
واستهدفت عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية الاثنين مناطق عدة في جنوب لبنان وفي شرقه، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.


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