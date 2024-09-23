نقابة أصحاب معاصر الزيتون : جاهزون للموسم

وطنا اليوم:أعلنت نقابة أصحاب معاصر الزيتون الأردنية، جاهزيتها لاستقبال المزارعين لعصر ثمار الزيتون في 15 تشرين الأول المقبل.

وقدرت وزارة الزراعة إنتاج الزيتون في المملكة للموسم المقبل من الثمار بـ 175 ألف طن، ويتوقع تحويل 143 ألف طن منها لأغراض العصر وإنتاج الزيت.

ومن المتوقع أن تنتج حوالي 26 ألف طن من الزيت، أما باقي الكمية يتوقع أن يتم استخدامها لأغراض التخليل.وأكدت نقابة أصحاب معاصر الزيتون المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير، دعما للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار.

وكانت نقابة أصحاب المعاصر الأردنية قد قررت المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير.

وقال الناطق الاعلامي لنقابة أصحاب المعاصر محمود العمري، في تصريحات صحافية سابقة إن هذه الخطوة تأتي رغم ما تعانيه المعاصر من تضخم في النفقات، ودعماً للمزارع و حفاظا على استقرار الأسعار.

ووفقاً للدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم إلى نحو 175 ألف طن وتشير التقديرات إلى أن حوالي 143 ألف طن من هذه الكمية ستُخصص لعصر الزيتون بهدف إنتاج زيت الزيتون، مما سيُسفر عن إنتاج ما يقارب 26 ألف طن من زيت الزيتون ذو الجودة العالية، أما الكميات المتبقية والتي تقدر بنحو 32 ألف طن.