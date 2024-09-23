“حماية الصحفيين يدين اقتحام وإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكتب قناة الجزيرة في رام الله”

وطنا اليوم– دان مركز حماية وحرية الصحفيين قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بإقتحام، وإغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله 45 يومًا بموجب أمر عسكري.

وقال *حماية الصحفيين” في بيان صادر عنه “إن الإحتلال الإسرائيلي يمارس أمام مرآى، ومسمع العالم أبشع الأنتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطنيين”، مضيفًا أن ما تتعرض لها قناة الجزيرة هو إستهداف ممنهج لتغييب الحقيقة، ومنع الجزيرة من نقل ما تمارسه قوات الإحتلال من حرب إبادة، وإنتهاكات صارخة لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة، والضفة الغربية.

وأستنكر “حماية الصحفيين” إقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي وقيامها بمصادرة كافة الأجهزة، والوثائق في المكتب، ومنع العاملين فيه من إستخدام سياراتهم، بعد أن حاصر قوات الإحتلال البناية التي تضم مكتب الجزيرة، وعملت على إقتحامها بعد تفجير باب البناية الحديدي.

وأكد “حماية الصحفيين” على تضامنه الكامل مع شبكة الجزيرة، وصحفييها، والصحفيين الفلسطينيين، منوهًا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الإتفاقيات الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين مطالبته للأمم المتحدة، ومؤسساتها، ولكافة المؤسسات الحقوقية الدولية، والإقليمية بضرورة التحرك العاجل لوقف إنتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والصحفيين في غزة، والضفة الغربية.