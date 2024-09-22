“الملك يناقش تعزيز جهود النمو الاقتصادي في الأردن مع المدير العام لصندوق النقد الدولي”

وطنا اليوم – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الأحد، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، جهود الأردن لتعزيز النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تنفيذ الأولويات الإقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تماشيًا مع رؤية التحديث الإقتصادي.

وأكد جلالته إستمرار المملكة بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية التي تعزز منعة الإقتصاد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه للبرامج الإقتصادية في الأردن.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.