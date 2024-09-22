“63 مهندسًا يؤدون القسم القانوني للانضمام إلى نقابة المهندسين في المفرق”

وطنا اليوم – أدى 63 مهندسًا ومهندسة القسم القانوني لعضوية نقابة المهندسين في فرع النقابة بالمفرق أمام مندوب نقيب المهندسين عضو مجلس النقابة م.معتز الشوارب.

وهنأ م.الشوارب المهندسين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

وتطرق الشوارب لدور النقابة في دعم صمود الاهل في قطاع غزة، من خلال الحملات التي نفذتها النقابة، وآخرها حملة شبابنا سند لغزة والتي قامت النقابة من خلالها بتسليم 2050 طردًا للهيئة الخيرية الهاشمية، إضافة إلى تسليم اضاحي للضفة وقطاع غزة.

ودعا الشوارب المهندسين إلى الإلتفاف حول نقابتهم والإستفادة من الدورات التدريبية التي تعقدها، والمشاركة في المؤتمرات الهندسية، واللجان النقابية المختلفة.

وبارك رئيس فرع المفرق م.مجدي العموش للمهندسين الجدد بعضوية النقابة، وأكد أن الهندسة رسالة قبل أن تكون مهنة وأن المهندس يحمل فكر التطوير ويجب إن يكون مبادرًا ومتميزًا ليدخل سوق العمل.

وتطرق إلى تعزيز المهارات لدى المهندس من خلال التدريب التخصصي وأن النقابة تفتح أبوابها للجميع وأن مجلس الفرع لم ولن يقصر في دعم المهندسين وتوفير التدريب المناسب ومحاولة تشغيل المهندسين.

وأشار إلى أهمية التشبيك مع المجتمع المحلي وتعزيز التعاون والتشارك مع القطاع الخاص ومع مؤسسة ولي العهد ومؤسسة نهر الأردن ومع مجلس المحافظة ومع البلديات وجامعة آل البيت.

ومن جانبه دعا عضو مجلس الفرع رئيس لجنة الشباب والرياضة م.صهيب حراحشة، الأعضاء الجدد للإنتساب للجان النقابة والمشاركة في صنع القرار داخل جسم النقابة، وتطوير مهاراتهم العملية والعلمية من خلال مواكبة التطور العلمي والتكنولوجية المرتبطة بتخصصاتهم من خلال حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل المنبثقة عن نقابة المهندسين.

وردد الأعضاء الجدد القسم خلف عضو مجلس الفرع المهندس أشرف جرار.

وفي نهاية الحفل سلم المهندس الشوارب والمهندس العموش المهندسين الجدد شهادات التقدير بالإضافة إلى هدية الإنتساب.

وحضر الحفل أعضاء مجلس الفرع، ومدير فرع المفرق فرج المشاقبة.