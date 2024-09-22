حسبة عرب “.. 

وطنا اليوم_

فارس حباشنه

حسبة على السريع لرواتب الوزراء و النواب و الاعيان و رؤساء الهئيات المستقلة و اصحاب الدولة .

ومن ضمن ما يتوفر من معلومات ، فان رواتب الوزراء الحاليين دون رئيس الحكومة الحالي :

2 مليون و 700الف دينار سنويا .

و اما رواتب النواب الحاليين و عددهم : 138:

5مليون و 796الف دينار سنويا .

و حسبة رواتب الوزراء و النواب دون مخصصات سفر و مكافآت و مجالس ادارة .

و اما رواتب الاعيان تقدر سنويا ب3 مليون دينار .

و يعني في لغة الجزارين ” المبلغ ” مشفى ، على الموس او السكين .

واما رواتب رؤساء حكومات سابقين : مليون و نصف دينار سنويا .

و اما رواتب رؤساء الهئيات المستقلة ، و يبلغ عددها حوالي 60 هئية مستقلة ، و تقدر ب 2 و نصف مليون دينار سنويا .

و ذلك عدا عن رواتب و مكافآت اعضاء مجالس الهئيات المستقلة .

واما الوزراء المتقاعدين و متوسط عددهم حوالي 500وزير سابق ،و تقدر رواتبهم ب21 مليون دينار سنويا .

و مجموع رواتب : الوزراء و النواب و الوزراء السابقين و رؤساء الحكومات و رؤساء الهئيات المستقلة و الاعيان تقدر بحوالي 35مليون دينار سنويا .

ماذا لو اقتطعنا 30% سنويا من هذه الرواتب ، و تم ترحيلها الى تنمية المحافظات ، وكل محافظة في المملكة فان حصتها ستبلغ 900الف شهريا .

و يوزع المبلغ تحت بند قروض ميسرة للعاطلين عن العمل او غير ذلك .