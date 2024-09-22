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حزب إرادة يعقد الإجتماع الأول لكتلته البرلمانية 

22 سبتمبر 2024
حزب إرادة يعقد الإجتماع الأول لكتلته البرلمانية 

وطنا اليوم_عقد حزب إرادة في مقره الرئيسي الإجتماع الأول لكتلته البرلمانية بحضور الأمين العام للحزب نضال البطاينة وأصحاب السعادة النواب المنتخبين على القائمة الحزبية والدوائر المحلية، وقد تم بحث العديد من المواضيع التي من شأنها الحفاظ على رصانة وقوة الكتلة وتوحيد مواقفها خلف برنامج الحزب، وقد إتفق الحضور على ان يكون اجتماع الكتلة في مقر الحزب يوم الأحد من كل أسبوع، كما تم الإتفاق على ما يلي كأجندة للأسبوع القادم: 

– تحديد أولويات كل نائب بخصوص اللجان المفضلة له.

– ⁠تحديد اللجان النيابية التي سيركز عليها الحزب.

– ⁠اقرار مسودة النظام الأساسي للكتلة.

– ⁠إقرار ميثاق الشرف الخاص بالكتلة حيث تم تكليف كل من النائبين دينا البشير وسالم العمري لوضع مسودته.

– ⁠برنامج الإستقطابات للكتلة من النواب المستقلين.

– ⁠تشكيل لجنة للتحالفات الحزبية برئاسة الأمين العام وعضوية النواب د. خميس عطية، دينا البشير، د. حسين العموش، ابراهيم الجبور ومحمد عبد الله البستنجي.

– تكليف الدكتور محفوظ المشاقبة بمهام أمين السر للكتلة.


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