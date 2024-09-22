الإفراج عن الأسيرين الأردنيين النعيمات والعودات.. وهما في طريقهما للأردن

وطنا اليوم_أعلنت هيئة شؤون الأسرى، مساء اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن الأسيرين الأردنيين حسين عوض خليل النعيمات ومصلح إبراهيم ممدوح العودات، واللذين تم اعتقالهما على معبر الملك حسين بعد العملية التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وأوضحت الهيئة أن الأسيرين تعرضا لتحقيق مكثف طوال فترة اعتقالهما، وتعرضا للتعذيب والضغط النفسي لانتزاع اعترافات منهما.

ومع ذلك، تمسكا بموقفهما الثابت بأنهما لا علاقة لهما بما حدث على المعبر. وبناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عنهما وتسليمهما إلى السلطات الأردنية، وهما الآن في طريقهما إلى الأردن.