بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الإفراج عن الأسيرين الأردنيين النعيمات والعودات.. وهما في طريقهما للأردن

22 سبتمبر 2024
الإفراج عن الأسيرين الأردنيين النعيمات والعودات.. وهما في طريقهما للأردن

وطنا اليوم_أعلنت هيئة شؤون الأسرى، مساء اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن الأسيرين الأردنيين حسين عوض خليل النعيمات ومصلح إبراهيم ممدوح العودات، واللذين تم اعتقالهما على معبر الملك حسين بعد العملية التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وأوضحت الهيئة أن الأسيرين تعرضا لتحقيق مكثف طوال فترة اعتقالهما، وتعرضا للتعذيب والضغط النفسي لانتزاع اعترافات منهما.

ومع ذلك، تمسكا بموقفهما الثابت بأنهما لا علاقة لهما بما حدث على المعبر. وبناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عنهما وتسليمهما إلى السلطات الأردنية، وهما الآن في طريقهما إلى الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:59

الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا ونائب وزير الخزانة الأمريكية

19:46

فرض حالة الطوارىء في عموم إسرائيل ونتنياهو يتحدث عن أيام صعبة

19:35

نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

19:33

الميثاق الوطني يندد بالعدوان الإسرائيلي ويؤكد دعم سيادة الاراضي اللبنانية

19:31

بداية الحراك الانتخابي في نقابة الصيادلة .. لقاء بين التيار المهني الإسلامي الصيدلاني وتجمع الوفاق الصيدلاني

19:29

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي آل الصوفي وشعبان والنجار* *عمان 23

19:29

سميرة توفيق على مسرحنا السياسي : التوقيت ليس بريئاً

19:25

طبيب لكل مدرسة؛ لدعم التنمية الصحية في الأردن

19:21

#عاجل الأردن يعلق رحلات الطيران إلى بيروت حتى إشعار آخر

19:16

ضربة إسرائيلية استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله

19:10

وفود أمنية من فرنسا وتركيا وقطر إلى لبنان لمنع الحرب الشاملة

18:07

تصريح صحفي صادر عن الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين حول العدوان الصهيوني على لبنان

وفيات
وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024