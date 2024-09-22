جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

وطنا اليوم:كرم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم باحثَيْن من الجامعة بعد أن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024، وهما: الأستاذ الدكتور مياس الريماوي من كلية الصيدلة والعلوم الطبية – قسم الصيدلانيات والتقانة الصيدلانية، والأستاذ الدكتور عنبر شلاش من كلية العلوم الإدارية والمالية -قسم التسويق.

وتُعد هذه القائمة واحدة من أهم الأدوات لتقييم التأثير العلمي للباحثين، إذ تستند إلى بيانات شاملة من قاعدة بيانات Scopus وتصنف العلماء بناءً على مجموعة من المؤشرات مثل: عدد الاستشهادات، ومؤشر h-index، ومؤشر c-score المركب الذي يُقيّم التأثير العلمي بصرف النظر عن عدد المنشورات، مع الأخذ في الاعتبار الأدوار التأليفية المختلفة مثل المؤلف الأول أو الأخير.

وهنأ رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم الزميلَين المسجَّلَيْن في هذه القائمة على إنجازهما البحثي، واعتبر هذا الإنجاز ثمرة للممارسات التي تنتهجها الجامعة في دعم البحث العلمي الأصيل، وأن تقدم الجامعة في البحث العلمي يعكس كذلك نموها الطبيعي في الأبحاث والاستشهادات الذي يعتمد بشكل مباشر على جهد الأساتذة وأبحاثهم الرصينة.

وقال عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب إن هذا التصنيف يعد مهمًا لأنه يوفر قاعدة بيانات لأكثر العلماء استشهادًا على مستوى العالم، ويحفز الباحثين على عمل الأبحاث العلمية الرصينة التي يكون لها تأثير.

ويدل ظهور أسماء باحثين من جامعة البترا في هذا التصنيف على تميز الجامعة في البحث العلمي الرصين ويعكس المكانة الأكاديمية للجامعة.