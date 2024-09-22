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رئيس الأركان: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

منذ 4 ساعات
رئيس الأركان: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية من خلال تسخير كافة الإمكانات والقدرات المتاحة وتحديث المعدات والأسلحة، إضافة إلى التدريب المستمر والفعال، بهدف رفع كفاءة وقدرات منتسبيها للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأحد، واجهة كتيبة حرس الحدود /9 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تنفذها تشكيلات ووحدات المنطقة، وخاصة وحدات لواء حرس الحدود/٢ ودوره في حماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية لمنع عمليات التسلل والتهريب.
وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة واجهة كتيبة حرس الحدود/8 الملكية، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي من القادة المعنيين إلى إيجازات عن المهام والواجبات الموكولة إليهم، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.
وشدّد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارتين على أهمية تسخير القدرات العسكرية والتكنولوجية لمواجهة التهديدات الحالية، والتركيز على توظيف مختلف الأسلحة لخدمة مهمة القوات المسلحة.
وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارتين على واجهتي كتيبتي حرس الحدود، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والدور الذي تقوم به قوات حرس الحدود في الدفاع عن أمن الوطن بكفاءة واقتدار.
والتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبتين ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقتين العسكريتين الشمالية والجنوبية، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.


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