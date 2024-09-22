المكافحة تلقي القبض على 19 تاجراً للمخدرات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة وضرب أوكار التجّار والمروجين، وتعاملوا خلال الأيام الماضية مع سبع قضايا نوعية في عدد من محافظات المملكة .

وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة المفرق حيث ألقي القبض بعد جهد استخباري على أربعة أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها وضبط بحوزتهم على 20 ألف حبة مخدرة ، فيما جرى في القضية الثانية في محافظة المفرق مداهمة شخصين من تجّار المخدرات بعد التأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرى إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 21 كف حشيش و 5000 حبّة مخدرة .

كما ونُظّمت حملة أمنية في محافظة المفرق لمداهمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين بقضايا الاتجار وترويج المخدرات حيث أفضت الحملة لإلقاء القبض على 5 أشخاص من أولئك المطلوبين .

كما ونفذت حملة أمنيّة خاصة في مناطق شرق العاصمة للقبض على المطلوبين والمشبوهين بقضايا المخدرات حيث ألقي القبض خلال الحملة على خمسة أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي قضية أخرى في العاصمة جرت مداهمة أحد تجّار المخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته على 700 غم من مادة الكريستال المخدرة ، وفي قضية أخرى فقد ألقي القبض في محافظة الزرقاء على مطلوب مصنف بالخطر والمطلوب بقضايا المخدرات بعد مداهمته في محافظة الزرقاء،

وفي آخر القضايا أُلقي القبض في محافظة إربد على مروج لمادة الكريستال المخدرة والقاتلة وضبط بحوزته نصف كغم من تلك المادة ، وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .