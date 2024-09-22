الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار نحو 400 صنف

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 صنف غذائي وغير غذائي اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى مساء يوم السبت 5 تشرين الأول المقبل، بنسب تتراوح بين 6 – 50 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأحد، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع “فيسبوك”، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار العروض والتخفيضات وللمستهلكين في عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط (www.jcsccshop.gov.jo) أو من خلال تطبيق المؤسسة على “أندرويد و “IOS” تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وأشار إلى أن التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف، إن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق.

كما دعا المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، والخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على “فيسبوك”، أو التواصل مباشرة مع مدير السوق، أو خدمة الجمهور، أو صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jcscc.gov.jo.