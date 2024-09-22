وزير الأوقاف يفتتح الدورة 45 لشرح مضامين رسالة عمّان

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأحد، فعاليات الدورة العلمية الخامسة والأربعين لشرح مضامين رسالة عمّان، في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس، بمشاركة علماء ومفكرين يمثلون 30 دولة شقيقة وصديقة.

وقال الخلايلة، “نلتقي على مدار أيام في إطار البحث والدراسة وسبر أغوار رسالة عمّان التي جاءت تعبيراً عن حقيقة الإسلام وتذكيراً للأمة بحقيقة دينهم”، لافتا إلى أن رسالة عمّان جاءت في ظروف معينة لتنبّه المسلمين حول العالم بصورة الإسلام السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال والسماحة.

وأضاف، إن الله عز وجل خاطب الناس جميعاً بكتابه الكريم” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”، مشيرا إلى أن الناس يتفاضلون بقيمهم وأخلاقهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى.

ولفت إلى أن سماحة واعتدال ووسطية الإسلام لا تعني الضعف بل تعني العزّة المقرونة باحترام وتقدير الآخر والاعتراف به.

بدوره، أشار مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي، مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، إلى مكانة الأردن العالمية بين بلدان العالم من حيث المكانة الجغرافية وحكم العائلة الهاشمية المتصلة نسباً بالرسول الكريم، مُبينًا أن المملكة ارتأت تقديم النصيحة للمسلمين خاصة والعالم عامة عبر رسالة مختصرة نافعة الموسومة برسالة عمّان التي جاءت في 8 صفحات.

وقال، إن رسالة عمان تضمنت 19 آية فضلاً عن الاقتباس من بضع آيات كريمات والاستدلال ببعض الأحاديث النبوية الصحيحة، مُقدماً شرحا وعرضا عن مضامين وأهداف ورؤية رسالة عمّان من الاستهلال إلى الخاتمة.

وفي كلمة نيابة عن المشاركين في حفل رسالة عمّان، قال الأستاذ بجامعة جورج تاون يحيى هندي، إننا نجتمع اليوم في لحظة حرجة من تاريخ العالم، حيث تعالت فيه أصوات دعاة الحروب والطائفية والجهل، كي نتداول أطراف الحديث في وثيقة عالمية تذكرنا بالتراث الحضاري الإسلامي وما قدمه المسلمون للحضارة الإنسانية في كل الثقافة والعلوم.

وأشار هندي، إلى أنّ رسالة عمّان عبّرت عن روح الإسلام وضمير الأمة الإسلاميّة الحي، ودعت للتكافل الاجتماعي، مبينا أن رسالة عمّان علمتنا أن الإسلام دين التسامح والمحبة والعدل والخير.

وشهد الافتتاح، ندوة حوارية بعنوان “رسالة عمّان مبعثها، مبادئها، وأثرها في السلام العالمي”، تحدث فيها وزير الأوقاف، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية الدكتور حسن المومني، والناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور سفيان القضاة، وأدار الجلسة مدير معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم الدكتور عبدالستار القضاة.

وحضر الافتتاح، سماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ومفتي الأمن العام العميد الدكتور سامر الهواملة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومديرة عام معهد الإدارة العامة الدكتورة سهام الخوالدة، ورئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد، ومدراء عامون، وسفراء معتمدون لدى المملكة.