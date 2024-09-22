التربية : تفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري أن الوزارة باشرت بتفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب، حيث أصبحت النسبة المسموح بها في التعديل الجديد 10% بدلا من 20% كان معمولاً بها خلال السنوات السابقة، والتي تعادل 20 يوماً من أصل عدد أيام الدراسة سواء بعذر أو دونه.

وبين العمري خلال مداخلة عبر “التلفزيون الأردني”، الأحد، أنه لا يسمح للطالب بالتغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر أو عذر مرضي أو قهري موثق بتقرير، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذر أو دون عذر عن 10% من مجموع أيام الدوام المدرسي، وإذا تجاوز غيابه هذه السنة يعيد دراسة صفه.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة عبر منصة تابعة لها، تتولى إدارة كل مدرسة تعبئة المنصة يوميا بالغياب والحضور.

في ذات السياق، أكد العمري أن الوزارة ستعتبر كل من لم يلتزم بالدوام المدرسي أمس السبت إضافة إلى يوم السبت المقبل متغيباً عن دوامه، ليضاف إلى نسبة الغياب المسموح بها للطلبة.

وقررت الوزارة دوام طلبة المدارس الحكومية في هذين اليومين عوضاً عن يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 من الشهر الحالي اللذين علَقت الوزارة الدوام خلالهما بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية.