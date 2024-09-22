بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية : تفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب

منذ 6 ساعات
التربية : تفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري أن الوزارة باشرت بتفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب، حيث أصبحت النسبة المسموح بها في التعديل الجديد 10% بدلا من 20% كان معمولاً بها خلال السنوات السابقة، والتي تعادل 20 يوماً من أصل عدد أيام الدراسة سواء بعذر أو دونه.
وبين العمري خلال مداخلة عبر “التلفزيون الأردني”، الأحد، أنه لا يسمح للطالب بالتغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر أو عذر مرضي أو قهري موثق بتقرير، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذر أو دون عذر عن 10% من مجموع أيام الدوام المدرسي، وإذا تجاوز غيابه هذه السنة يعيد دراسة صفه.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة عبر منصة تابعة لها، تتولى إدارة كل مدرسة تعبئة المنصة يوميا بالغياب والحضور.
في ذات السياق، أكد العمري أن الوزارة ستعتبر كل من لم يلتزم بالدوام المدرسي أمس السبت إضافة إلى يوم السبت المقبل متغيباً عن دوامه، ليضاف إلى نسبة الغياب المسموح بها للطلبة.
وقررت الوزارة دوام طلبة المدارس الحكومية في هذين اليومين عوضاً عن يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 من الشهر الحالي اللذين علَقت الوزارة الدوام خلالهما بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:56

العمل الإسلامي النيابية تختار العرموطي رئيسا وتناقش الضرائب والمناهج

19:51

القضاء الشرطي يحقق في تجاوزات أثناء القبض على مواطن

19:47

رئيس الوزراء يعرب عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

19:43

المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 4 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

19:39

صحفيون أردنيون يستنكرون إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

19:32

هل ما فعلته اسرائيل سيدفع اصحاب القضية العادلة للاستسلام؟

19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

19:09

نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024