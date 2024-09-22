بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قتيل و 6 إصابات في الجليل وشمال حيفا

22 سبتمبر 2024
قتيل و 6 إصابات في الجليل وشمال حيفا

وطنا اليوم:قتل إسرائيلي وأصيب 6 آخرون بسبب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على بلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا ومناطق بالجليل شمالي فلسطين المحتلة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء إطلاق صفارات الإنذار في سهل زرعين بالجليل الأدنى، كما أصيب 5 آخرون بشظايا الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان على بلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا ومناطق بالجليل.
من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل اليوم، أنها أمرت بإغلاق كل المدارس شمالا بالقرب من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر اليوم.
وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة 6 من مساء غد الاثنين.
بالتوازي مع ذلك، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن مستشفيات الشمال بدأت العمل وفق حالة الطوارئ، وألغت عمليات جراحية غير ضرورية.
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.
وبدأت مستشفيات حيفا والشمال تنقل أقسامًا إلى مجمعات محصنة تحت الأرض في ظل استمرار التصعيد، وأعلن مستشفى “رمبام” في حيفا أنه سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.
يذكر أن المقاومة، أعلنت فجر اليوم، استهدافها بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره الأسبوع الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:41

حملة لإنفاذ سيادة القانون في البترا

20:28

الحرب تدفع الإسرائيليين للهرب .. 40 ألفًا غادروا في 7 أشهر

20:16

الصرايرة: لا برامج راكدة أو مشبعة في الجامعات خلال 3 سنوات

20:04

إطلاق نار جماعي يخلف قتلى وجرحى في ولاية ألاباما

19:56

العمل الإسلامي النيابية تختار العرموطي رئيسا وتناقش الضرائب والمناهج

19:51

القضاء الشرطي يحقق في تجاوزات أثناء القبض على مواطن

19:47

رئيس الوزراء يعرب عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

19:43

المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 4 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

19:39

صحفيون أردنيون يستنكرون إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

19:32

هل ما فعلته اسرائيل سيدفع اصحاب القضية العادلة للاستسلام؟

19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024