قتيل و 6 إصابات في الجليل وشمال حيفا

وطنا اليوم:قتل إسرائيلي وأصيب 6 آخرون بسبب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على بلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا ومناطق بالجليل شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء إطلاق صفارات الإنذار في سهل زرعين بالجليل الأدنى، كما أصيب 5 آخرون بشظايا الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان على بلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا ومناطق بالجليل.

من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل اليوم، أنها أمرت بإغلاق كل المدارس شمالا بالقرب من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر اليوم.

وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة 6 من مساء غد الاثنين.

بالتوازي مع ذلك، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن مستشفيات الشمال بدأت العمل وفق حالة الطوارئ، وألغت عمليات جراحية غير ضرورية.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.

وبدأت مستشفيات حيفا والشمال تنقل أقسامًا إلى مجمعات محصنة تحت الأرض في ظل استمرار التصعيد، وأعلن مستشفى “رمبام” في حيفا أنه سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.

يذكر أن المقاومة، أعلنت فجر اليوم، استهدافها بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره الأسبوع الماضي.