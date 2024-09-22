الرقب: راجعوا أهل الاختصاص قبل التحدث عن الموسيقى وابن سينا

وطنا اليوم:قال النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور أحمد الرقب : إن الأردن مرتبط بماض عريق وهوية وطنية خالصة، مبينا أن من لا ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل.

وأضاف الرقب في تصريحه ” أن الأولى بالوزارة مراجعة فلسفة ومنطلقات المناهج في الأردن ومراجعة ذوي الاختصاص قبل التحدث عن الموسيقى وابن سينا.

وأوضح الرقب أن على وزارة التربية والتعليم مراجعة مسودة وضع المناهج لديها وعلاقتها بالفئة العمرية والخصائص النمائية للطلبة.

ودعا النائب الناطق باسم الوزارة لتذكر المناهج الأصيلة التي نشأ عليها الأردنية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من منهاج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية للصف الرابع والذي يبدو أنه طبعة تجريبية يتم إدراجه لأول مرة ضمن المناهج لهذا العام، وتداول الناس صفحات من هذا المنهاج متضمنة أسماء فنانين ومغنين وسيرا ذاتية عنهم مثل سميرة توفيق وغيرها، ما أثار استياء العديد وغضبهم تجاه المنهج.

وبحسب موقع المركز الوطني لتطوير المناهج الإلكتروني فإن منهاج التربية الموسيقية أُدرج للصفوف من الأول وحتى الخامس، وليس فقط للصف الرابع كما تم تداوله.

فقد تضمن المنهاج لصفي الأول والثاني أن يتعرف الطالب على تطابق الأشكال والخطوط وبعض مهام الرسم وبعض أشكال الموسيقى كالبيانو والطبول والفوكس والفالس وغيرها.

وفي الصف الثالث تضمن المنهاج تعرف الطالب على تدرجات الألوان وفن الطباعة وأشكال الموسيقى كالناي والزايلفون والجيتار والكمان.

وفي الصف الرابع تضمن المنهاج الخطوط والتماثل الدائري والأغنية تراثية ومن ضمنها الصورة التي أثارت ضجة والتي فيها تعريف عن الفنانة سميرة توفيق.

أما منهاج الصف الخامس فتضمن رسم الظل والغناء باللغة الإنجليزية والنشيد الديني والنص المسرحي واللغة في المسرح.