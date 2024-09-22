السلطات الإسرائيلية تأمر بإغلاق كل المدارس في الشمال

وطنا اليوم:نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس مجلس الجولان الإسرائيلي دعوته لاجتياح لبنان لردع حزب الله.

ونقلت عن المسؤول الإسرائيلي قوله “علينا عبور حدود لبنان وخلق واقع آمن بردع حزب الله”.

الى ذلك أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل الأحد أنها أمرت بإغلاق كل المدارس شمالا بالقرب من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر اليوم.

وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء الاثنين.

وكان حزب الله، قد أعلن، أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع.