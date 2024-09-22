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احباط محاولة لتهريب 100 كيلوجرام من الذهب و1.5 مليون يورو في ليبيا

22 سبتمبر 2024
احباط محاولة لتهريب 100 كيلوجرام من الذهب و1.5 مليون يورو في ليبيا

وطنا اليوم:قال جهاز الأمن الداخلي في ليبيا إنه أحبط محاولة لتهريب 100 كيلوجرام من الذهب و1.5 مليون يورو في مطار مصراتة الدولي خلال إجراءات التفتيش على حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا.
وأضاف الجهاز الأمني على صفحته على فيسبوك أنه تم العثور على سبائك الذهب في 3 حقائب بينما كانت النقود في حقيبة واحدة.
وعرض جهاز الأمن عددا من الصور للحقائب التي تحتوي على سبائك الذهب وعملات اليورو النقدية.
وتبعد مدينة مصراتة الساحلية حوالي 200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.
وقال جهاز الأمن إنه تم إلقاء القبض على “المسؤولين عن هذه الحقائب”.


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