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الخارجية تجدد دعوتها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرته بأقرب وقت ممكن

22 سبتمبر 2024
Passengers check their flight times at the Beirut International Airport in Beirut on August 25, 2024, amid escalations in the ongoing cross-border tensions between Hezbollah and Israel. The Beirut airport did not close but some airlines, including Royal Jordanian and Etihad Airways, cancelled flights. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)

وطنا اليوم:في ضوء التصعيد الذي تشهده الجمهورية اللبنانية الشقيقة من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين، تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما وتطلب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها.
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، داعياً إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form‏⁦

‏والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

‏•وحدة مركز العمليات في الوزارة:

‏•00962799562903

‏•00962799562471

‏•00962799562193

‏أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo


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