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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق والرمثا الأحد

21 سبتمبر 2024
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق والرمثا الأحد

وطنا اليوم – أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق ولواء الرمثا شرق إربد، الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان السبت، إن الفصل سيشمل في محافظة المفرق مناطق: حيان المشرف، والزعفرانة، والمعمرية، وعين بني حسن، وإيدون بني حسن، ومكب السمن، وحي المزارع، والربوة، وحيان الرويبض، وحيان الغربي، وحي شاكر، والقبة، وشرق بلعما، وستكون مدة الفصل فيها من 10:30 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا، فيما ستكون مدة الفصل بمناطق الظاهرية والمزرعة وتل المضابع من 9:30 صباحا ولغاية 2 ظهرا.

وبينت أن فصل التيار المبرمج سيشمل في لواء الرمثا مناطق: مدخل المدينة الجنوبي، وصرح الشهيد، وإعمار الرمثا، وجسر الرمثا، وحي البركة، وإشارة جابر، والمجاورين لمتصرفية الرمثا، من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا.


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