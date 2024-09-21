مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الارتيمة والقهيوي

وطنا اليوم_عمان- 21 أيلول 2024* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم السبت، إلى عشيرة الأرتيمة بوفاة الدكتور معاذ جمال سليمان الأرتيمة وإلى عشيرة القهيوي بوفاة العميد المتقاعد موفق عواد القهيوي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وإلى عموم عشيرتي الأرتيمةوالقهيوي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي والعميد رزق الرواشدة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.