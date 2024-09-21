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عاجل | مبيضين ينتقد معارضي تعديل المناهج وحنينهم للماضي

21 سبتمبر 2024
عاجل | مبيضين ينتقد معارضي تعديل المناهج وحنينهم للماضي

وطنا اليوم_ شن وزير الاتصال الحكومة السابق، الدكتور مهند مبيضين، هجوما على منتقدي التعديلات التي طرأت على المناهج الدراسية في الأردن.

 

وقال مبيضين عبر منصة (إكس)، إن البعض “استنكر ذكر سيد الخلق النبي محمد صلّ الله عليه وسلم بصفة (الشاب) أثناء الحديث عن حياته وشبابه، مع أنها مردفة بالصلاة عليه، وكأن ذلك محرما ونسوا أن الله خاطب سيدنا بأن يقول للمشركين: (وما أنا إلّا بشر مثلكم) صدق الله العظيم. فهو إنسان قبل أن يكون نبيا، ومرّ بكل مراحل اكتمال النضوج”.

 

ورأى مبيضين أن أوصياء الدين يريدون رده نحو الماضي ومصادرة المجال التربوي، واكيد لو نظروا لكتاب ابن سينا القيم في الموسيقى لكفروه”.

 

وتاليا نص منشور مبيضين: “ما يطرح من هجوم على المناهج وتحريم الموسيقي واستحضار الرموز واعلام الفن فيها، والمطالبة بحذفها، والهجوم على منهاج الرياضة الذي لأول مرة يستحدث، ملحقا به مهاجمة المركز الوطني للمناهج واتهام المؤلفين بالخضوع لإملاءات معينة، ووضع كل ذلك الغثاء مقابل حماية القيم والدين، هو استهداف ومصادر للتربية والتعليم، ومن يقوموا به انصار العيش في الماضي ثم ان بعضهم استنكر ذكر سيد الخلق النبي محمد صلّ الله عليه وسلم بصفة ” الشاب” اثناء الحديث عن حياته وشبابه مع انها مردفة بالصلاة عليه، وكأن ذلك محرم ونسوا ان الله خاطب سيدنا بان يقول للمشركين قال: “وما أنا إلّا بشر مثلكم”.

 

صدق الله العظيم. فهو انسان قبل أن يكون نبي، ومرّ بكل مراحل اكتمال النضوج. خلاصة الأمر اوصياء الدين يريدون ردة نحو الماضي ومصادرة المجال التربوي. واكيد لو نظروا لكتاب ابن سينا القيم في الموسيقى لكفروه”.


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