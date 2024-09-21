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تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبدالله النسور

21 سبتمبر 2024
تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبدالله النسور

وطنا اليوم_(تخريج أول دبلوميّ إختصاص في التقييم النفسي والنفسعصبي التطبيقي ودبلوم اختصاصي التدخل المبكر التطبيقي على مستوى الأردن والوطن العربي)

 

رعى دولة الدكتور عبدالله النسور حفل التخريج للفوج الأول على مستوى الوطن العربي في دبلوميّ الاختصاص والذي اقيم في مركز الأميرة هيا الثقافي وبحضور وتمثيل رسمي من السفارات العربية للدول المشاركة في برامج الاختصاص، ونخبة من أعمدة العمل ومدراء المستشفيات والمؤسسات من القطاع الحكومي والخاص في قطاع الطب النفسي وطب الأعصاب وطب الأطفال من كافة الدول المشاركة وأساتذة الجامعات وعمداء الكليات والباحثين في ميدان الطب النفسي وعلم النفس الاكلينيكي والصحة النفسية .

 

وأكد المدير التنفيذي مؤسسة مبدعو الدكتور حذيفه الرحاحله على اهمية الدبلوم الذي جاء توجيها لرؤية القيادة الحكيمة في استثمار الطاقات الشبابية والخبرات والقامات العلمية في وطننا الحبيب الاردن بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة للوصول الى تطوير القطاع المهني في مجال خدمات الطب النفسي والصحة النفسية والتقييم والتشخيص والتاهيل وخدمات التدخل المبكر للوصول الى اعلى جانب من المهنية والاختصاص ويكون بلدنا الحبيب الاردن النواة لانطلاق مثل هذه الدبلومات النوعية ونقل خبراتنا لكافة دول الوطن العربي والمؤسسات التعليمية والتاهيلية وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل بتكريم الضيوف الكرام ممثلي السفارات والقامات العلمية وممثلين المؤسسات الشريكة في نجاح الدبلوم وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب المشاركين في الدبلومي

ليكون بذلك ختام الحفل والتأكيد على رؤية مؤسسة مبدعو المملكة في الريادة في تطوير خدمات الصحة النفسية وتدريب الاختصاص في الوطن العربي.


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