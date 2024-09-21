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إعلان عن توفر مقاعد دراسية مقدمة من جامعة Karabuk التركية للطلبة الأردنيين في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025

21 سبتمبر 2024
إعلان عن توفر مقاعد دراسية مقدمة من جامعة Karabuk التركية للطلبة الأردنيين في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم_

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المقاعد الدراسية (نفقة خاصة) في برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة في Karabuk University / جمهورية تركيا، علماً بأن من شروط القبول في تخصصي (الطب البشري، طب الأسنان) تقديم ما يثبت خضوع الطالب المتقدم للامتحان التركي للطلبة الأجانب TR-YOS.

آلية التقديم:

على الطلبة الراغبين بتقديم طلب الدخول من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://yos.karabuk.edu.tr/auth/register

وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات وكافة التفاصيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: iso.karabuk.edu.tr

ملاحظات:

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

• على الطالب المقبول التواجد في الجامعة قبل تاريخ 30-11-2024 لاستكمال إجراءات التسجيل.

• اخر موعد لتقديم الطلبات 15-10-2024.


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