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انخفاض درجات الحرارة .. وزخات مطرية بالشمال

21 سبتمبر 2024
انخفاض درجات الحرارة .. وزخات مطرية بالشمال

وطنا اليوم_يطرأ السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

 

وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


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