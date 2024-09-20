أين سيذهب بشر الخصاونة وحاشيته ؟

وطنا اليوم _ بقلم فارس حباشنه

و السادة اصحاب المعالي و المستشارون الفائضون عن الحاجة ؟

و افراد حاشية الخصاونة ، اين سيذهبون ؟!

و رئيس الحكومة جعفر حسان بدأ في جلب و تجميع حاشية جديدة .

واين سوف يلتقي بشر الخصاونة بحاشيته المندثرة ؟!

صراع حواشي ، و التحديث السياسي في الاردن يبدو انه مجرد حرب على الحواشي .

حاشية بشر و حاشية سمير الرفاعي و حاشية جعفر حسان، وحاشية عمر الرزاز

.

و احزن على هاني الملقي ما لحق يشكل و يكون حاشية !

و اطرف ما سمعت ان وزيرا سنفور في حكومة بشر الخصاونة طلب من جعفر حسان تعيينه سفيرا .

و في طلب الوزير السابق، فانه لم يحدد دولة بعينها ، لتعيينه سفيرا بها .

الوزير السنفور يعاني من اعراض توحد و اكتئاب مزمن .

ويتضح من خبر الوزير السابق .

ان حاشية الخصاونة لن تغادر الدوار الرابع الى بيوتهم .

و ان ثمة مستقبل وظيفي جديد يرسم لحاشية الخصاونة .

وما بين تعيينهم سفراء و رؤساء مجالس ادارة و مستشارين و موظفين لدى منظمات دولية .

مصدر واسع الاطلاع ؛ قال ان تشكيلة مجلس الاعيان القادم ستكون ” فنتازيا ”

، و بالمشرمحي مسخرةً.

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