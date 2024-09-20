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أين سيذهب بشر الخصاونة وحاشيته ؟

21 سبتمبر 2024
أين سيذهب بشر الخصاونة وحاشيته ؟

وطنا اليوم _ بقلم فارس حباشنه
و السادة اصحاب المعالي و المستشارون الفائضون عن الحاجة ؟
و افراد حاشية الخصاونة ، اين سيذهبون ؟!
و رئيس الحكومة جعفر حسان بدأ في جلب و تجميع حاشية جديدة .
واين سوف يلتقي بشر الخصاونة بحاشيته المندثرة ؟!

صراع حواشي ، و التحديث السياسي في الاردن يبدو انه مجرد حرب على الحواشي .
حاشية بشر و حاشية سمير الرفاعي و حاشية جعفر حسان، وحاشية عمر الرزاز
.
و احزن على هاني الملقي ما لحق يشكل و يكون حاشية !
و اطرف ما سمعت ان وزيرا سنفور في حكومة بشر الخصاونة طلب من جعفر حسان تعيينه سفيرا .
و في طلب الوزير السابق، فانه لم يحدد دولة بعينها ، لتعيينه سفيرا بها .
الوزير السنفور يعاني من اعراض توحد و اكتئاب مزمن .
ويتضح من خبر الوزير السابق .
ان حاشية الخصاونة لن تغادر الدوار الرابع الى بيوتهم .
و ان ثمة مستقبل وظيفي جديد يرسم لحاشية الخصاونة .
وما بين تعيينهم سفراء و رؤساء مجالس ادارة و مستشارين و موظفين لدى منظمات دولية .
مصدر واسع الاطلاع ؛ قال ان تشكيلة مجلس الاعيان القادم ستكون ” فنتازيا ”
، و بالمشرمحي مسخرةً.

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