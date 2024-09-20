آلاف الاردنيين في وسط البلد: يا لبنان شدّي الحيل.. والله ما يطوّل هالليل

وطنا اليوم_شارك آلاف الأردنيين في المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة العشاء من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد تحت شعار “كلّنا على درب الشهيد ماهر الجازي”، وذلك وفاءً للشهيد الجازي وتخليداً لعملية البطولية التي نفّذها وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة قبل استشهاده.

وأكد المشاركون أن العدوّ الصهيوني يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين، مطالبين الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ وإلغاء اتفاقية وادي عربة ومنع نقل أي بضائع إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية.

وندد المشاركون بموقف الحكومة والأنظمة العربية الرسمية تجاه الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد المشاركون على دعمهم وتأييدهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وعبّر المشاركون عن دعمهم الأهل في لبنان تجاه ما تتعرّض له الجمهورية العربية من عدوان اسرائيلي مستمرّ.

وصدحت حناجر المشاركين بهتافات، منها:

سمّع لي كلاب الكيان.. هيّو ماهر جوا معان

علّي صوتك من عمان.. حيّوا لي اليمن ولبنان

طاب الموت طاب الموت.. شدّي الحيل يا بيروت

يا لبنان شدّي الحيل.. والله ما يطوّل هالليل

اهتف طلّعها من القلب.. ما بنقول إلا يا رب

اهتف خلّي العالم يسمع.. ابن الأردن لا ما طبّع

ابن الأردن ما ببيع.. سمّع لي كلاب التطبيع

الجسر البرّي ما اله أساس.. مدّ جسورك لحماس

سمّع لي أهل النفاق.. بايعنا رجال الأنفاق

بايعناك بايعناك.. يا سنوار بايعناك

بايعنا سلاحك وجنودك.. وبايعنا القصف الفتاك

غزة جوعانة غزة جوعانة.. مدّ لي جسور الإعانة