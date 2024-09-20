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كتلة هوائية معتدلة تسيطر على أجواء الأردن

20 سبتمبر 2024
كتلة هوائية معتدلة تسيطر على أجواء الأردن

وطنا اليوم:أوضح تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية في المملكة حتى يوم الاثنين.
وبحسب التقرير، يطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
كما يطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


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