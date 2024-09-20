واشنطن بوست تكشف ثروات المرشحين لانتخابات الرئاسية الأمريكية ونوابهم

وطنا اليوم:تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، تباينا يعتبر هائلا في ثروات المرشحين، بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

أستاذ التاريخ السياسي بجامعة برينستون يقول للصحيفة إن المرشح لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي، تيم والز، ضمن مستوى “عادي من الناحية الاقتصادية”، وهذا يختلف عما رأيناه منذ فترة.

كامالا هاريس

تقدر ثروتها الصافية بـ 8 ملايين دولار، إذ حققت دخلت ثابتا خلال العقود الماضية، وفي عام 2014 عندما تزوجت من دوغلاس إيمهوف، كان يحقق بانتظام أكثر من مليون دولار من الدخل السنوي، قبل أن يترك وظيفته عندما تم انتخاب زوجته نائبة للرئيس، في عام 2020.

بصفتها نائبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، ستحصل هاريس على دخل بلغ 284 ألف دولار في 2024، فيما أبلغت هي وزوجها عن دخل مشترك يقارب الـ 400 ألف دولار في إقرارهما الضريبي لعام 2023.

ويمتلك الزوجان أكثر من مليوني دولار في صناديق استثمار وتقاعد مختلفة.

وكانت هاريس قد حصلت على أكثر من 450 ألف دولار من عائدات بيع كتابين.

وتظهر إقرارات هاريس الضريبية وزوجها قبل توليها منصبها الحالي، دفعهما أكثر من مليون دولار في 2019، وأكثر من نصف مليون دولار في 2020 و2021.

تيم والز

تبلغ ثروة والز، حوالي مليون دولار، ولديه هو وزوجته معاشات تقاعدية، وحسابات تقاعد، والقليل من المدخرات أو الاستثمارات مثل حوالي 35 في المئة الأميركيين.

ولا يمتلك والز منزلا حاليا، وبصفته حاكما لولاية مينيسوتا، يكشف إقراره الضريبي لعام 2023 تقاضيه 112 ألف دولار في ذلك العام، فيما ذكرت زوجته تقاضيها 51 ألف دولار في عملها في التدريس، بحسب الصحيفة.

وخلال عام 2023، سحب والز 135 ألف دولار من مدخراتهم التقاعدية، وهي غير خاضعة للضريبة.

وباعت العائلة منزلها في مينيسوتا في عام 2019 مقابل 304 آلاف دولار، عندما انتقلوا إلى قصر حاكم الولاية.

دونالد ترامب

يعتبر المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، من الأثرياء الذين ترشحوا لمنصب الرئيس الأميركي، وتقدر ثروته بـ 3.9 مليار دولار.

قبل دخوله في السياسة، صنع ترامب لنفسه اسما في التطوير العقاري، وخلال 2023 أعلن عن دخل لا يقل عن 635 مليون دولار من العقارات والفنادق والمنتجعات، وغيرها من الاستثمارات.

وحصل ترامب على عوائد تقدر بـ 300 ألف دولار من بيع نسخة خاصة من الإنجيل، وحوالي 4.4 مليون دولار من بيع كتابه “رسائل إلى ترامب” في 2023.

جي دي فانس

جيه دي فانس، المرشح لمنصب نائب ترامب تقدر ثروته بنحو 10 ملايين دولار.

وفي منصبه في مجلس الشيوخ، يحقق فانس رواتب تقدر بـ 174 ألف دولار سنويا، وتعمل زوجته في شركة محاماة كبيرة، والتي تدفع عادة للمحامين رواتب تتراوح بين 215 و415 ألف دولار.

ويمتلك فانس أصولا في صناديق استثمارية كان يديرها قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ، كما لديه ملايين الدولارات في صناديق استثمار مشتركة وحسابات توفير، والعملات المشفرة، إذ تتراوح القيمة الإجمالية للأصول للزوجين بين 4 إلى 12 مليون دولار بحسب تحليلات الصحيفة.

واعتمدت الصحيفة في تقدير ثروات المرشحين الأربعة على إقراراتهم المالية خلال السنوات الماضية أثناء حملاتهم الانتخابية، والإقرارات الضريبية التي أفصح بعضها عنهم.