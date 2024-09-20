من هو إبراهيم عقيل االذي استهدفته الغارة الاسرائيلية بالضاحية الجنوبية

وطنا اليوم:قتل قائد قوة الرضوان، وحدات النخبة في حزب الله، الجمعة جراء غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أكد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، في وقت قالت إسرائيل إنها شنت ضربة “دقيقة”.

وقال المصدر المقرب من الحزب إن “الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل” ما أدى إلى مقتله. ويعد عقيل المطلوب من واشنطن، “الرجل العسكري الثاني في حزب الله بعد فؤاد شكر”، الذي قتل بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في 30 يوليو.

من هو إبراهيم عقيل؟

وضعت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات تمكن واشنطن من الوصول إليه والقبض عليه.. فمن هو إبراهيم عقيل الذي استهدفته إسرائيل بغارة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم الجمعة؟

وكشف بيان للسفارة الأميركية في 18 أبريل 2023 وهي الذكرى الأربعين لقيام حزب الله بتفجير السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، عن تفاصيل أكثر عن تلك الشخصية الغامضة التي تبحث عنها أميركا ويبدو أن يد إسرائيل سبقتها إليه اليوم بعد عام تقريبا من هذا البيان.

وقال البيان الأميركي آنذاك” يعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية والذي تديره خدمة الأمن الدبلوماسي بعرض مكافأة تصل إلى سبعة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تفضي إلى الكشف عن هوية القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل أو مكان تواجده أو إلى اعتقاله أو إدانته.

إبراهيم عقيل معروف أيضا باسم تحسين، وهو عضو في أعلى مجلس عسكري تابع للحزب، ألا وهو مجلس الجهاد.

كان عقيل في ثمانينات القرن الماضي عضوا رئيسيا في حركة الجهاد الإسلامي، وهي خلية إرهابية تابعة لحزب الله تبنت تفجير السفارة الأميركية في بيروت في أبريل 1983 الذي راح ضحيته 63 شخصا وتفجير ثكنة مشاة البحرية الأميركية في أكتوبر 1983 الذي تسبب بمقتل 241 عنصرا أميركيا.

وأدار عقيل أيضا في ثمانينات القرن الماضي عملية أخذ رهائن أميركيين وألمان في لبنان واحتجازهم هناك.

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عقيل على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص في 21 يوليو 2015، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582، بالنظر إلى عمله لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه. وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية عقيل على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص في 10 أيلول/سبتمبر 2019 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

وقد تم نتيجة لعمليات الإدراج هذه – من بين عواقب أخرى – تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بعقيل والخاضعة للولايات القضائية الأميركية، ويحظر بشكل عام على المواطنين الأميركيين إبرام أي تعاملات مع عقيل.

ينحدر إبراهيم عقيل من بيئة شيعية محافظة جنوب لبنان، وهو من الشخصيات التي ارتبطت بعمليات ميليشيا حزب الله منذ نشأتها في بداية الثمانينيات.

تتسم شخصية عقيل بالغموض والتكتم، حيث يفضل العمل خلف الكواليس، بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، وهو ما يتماشى مع طبيعة قيادات ميليشيا حزب الله العسكرية التي تعتمد على السرية في عملها.

ويلاحق القضاء اللبناني عقيل لارتباطه بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شفيق الوزان.

وأدرجت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997 بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة، كما أدرجت وزارة الخزانة حزب الله على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.