خلوة حكوميَّة السبت.. بعنوان: رؤية التَّحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:تُعقد في رئاسة الوزراء السَّبت، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسَّان، خلوة حكوميَّة تشمل الوزراء والأمناء العامِّين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.

وتهدف الخلوة التي تحمل عنوان: “رؤية التَّحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز” إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التَّكليف السَّامي.