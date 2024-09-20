بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

خلوة حكوميَّة السبت.. بعنوان: رؤية التَّحديث الاقتصادي

20 سبتمبر 2024
خلوة حكوميَّة السبت.. بعنوان: رؤية التَّحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:تُعقد في رئاسة الوزراء السَّبت، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسَّان، خلوة حكوميَّة تشمل الوزراء والأمناء العامِّين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.
وتهدف الخلوة التي تحمل عنوان: “رؤية التَّحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز” إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التَّكليف السَّامي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

19:09

نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي

19:06

بيان من الأمن العام حول التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

16:46

طقس العرب لطلاب المدارس : ارتدوا الملابس الدافئة غدا

16:38

رئيس الأركان: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

16:32

حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

16:25

المكافحة تلقي القبض على 19 تاجراً للمخدرات

16:20

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني السعودي

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024