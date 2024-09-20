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مصادر : القضاء على 10 قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان

20 سبتمبر 2024
مصادر : القضاء على 10 قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان

وطنا اليوم:نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أنه تم القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وأنهم نحو 20 شخصا.
وقال الجيش الإسرائيلي:
نفذنا غارة بشكل دقيق في بيروت واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله.
الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة احتلال الجليل.
عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر.
سنواصل الدفاع والعمل من أجل تجريد حزب الله من قدراته وضربه والعمل في كل الجبهات.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري:
القضاء على عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله ومعه سلسلة من قيادة الرضوان.
عقيل وقادة قوة الرضوان هم الذين خططوا لتنفيذ عملية هجومية لاحتلال الجليل.
عقيل كان قائدا فعليا لقوة الرضوان وخطط لعمليات ضد إسرائيل ومواطنيها.
ملتزمون بالعمل على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.
لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية ونطالب المواطنين باليقظة.
ونقلت القناة الـ12 عن مصادر أمنية إسرائيلية أن عدد القتلى بعملية اغتيال عقيل بين 8 و10 بينهم 3 من قادة الرضوان.
من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن “9 شهداء و59 جريحا بينهم 8 في حالة حرجة سقطوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية”.


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