والا الإسرائيلي : الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله

وطنا اليوم:افادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن مقاتلة إسرائيلية من نوع “إف 35” استهدفت بصاروخين شقة بمنطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية.

الى ذلك قال موقع “والا” الإسرائيلي إن تقديرات أولية تفيد بأن الغارة الإسرائيلية نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هدف الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هو قائد العمليات الخاصة وعضو المجلس الجهادي في حزب الله إبراهيم عقيل.

من جهته، قال مراسل هيئة البث الإسرائيلية إن هدف الغارة الإسرائيلية كان مسؤولا كبيرا أو عدة مسؤولين كبار في حزب الله.