بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

والا الإسرائيلي : الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله

20 سبتمبر 2024
والا الإسرائيلي : الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله

وطنا اليوم:افادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن مقاتلة إسرائيلية من نوع “إف 35” استهدفت بصاروخين شقة بمنطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية.
الى ذلك قال موقع “والا” الإسرائيلي إن تقديرات أولية تفيد بأن الغارة الإسرائيلية نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هدف الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هو قائد العمليات الخاصة وعضو المجلس الجهادي في حزب الله إبراهيم عقيل.
من جهته، قال مراسل هيئة البث الإسرائيلية إن هدف الغارة الإسرائيلية كان مسؤولا كبيرا أو عدة مسؤولين كبار في حزب الله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:04

إطلاق نار جماعي يخلف قتلى وجرحى في ولاية ألاباما

19:56

العمل الإسلامي النيابية تختار العرموطي رئيسا وتناقش الضرائب والمناهج

19:51

القضاء الشرطي يحقق في تجاوزات أثناء القبض على مواطن

19:47

رئيس الوزراء يعرب عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

19:43

المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 4 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

19:39

صحفيون أردنيون يستنكرون إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

19:32

هل ما فعلته اسرائيل سيدفع اصحاب القضية العادلة للاستسلام؟

19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024