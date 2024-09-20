بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

20 سبتمبر 2024
غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني لبناني، الخميس، وقوع غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفاد شهود بتصاعد دخان فوق العاصمة اللبنانية بعد أن أبلغ سكان عن سماع دوي انفجار كبير.
الى ذلك قال جيش الاحتلال : نفذنا غارة دقيقة على ضاحية بيروت الجنوبية
هذا وتتواصل العمليات العسكرية جنوبي لبنان بوتيرة عالية بين حزب الله وإسرائيل وسط تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية والمسيّرات في أجواء المنطقة.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (راديو كان) اليوم الجمعة إن نحو 150 صاروخا أطلقت من لبنان عبر الحدود. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية.
وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة أنها شنت سبع هجمات منفصلة على أهداف إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

19:09

نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي

19:06

بيان من الأمن العام حول التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

16:46

طقس العرب لطلاب المدارس : ارتدوا الملابس الدافئة غدا

16:38

رئيس الأركان: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

16:32

حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

16:25

المكافحة تلقي القبض على 19 تاجراً للمخدرات

16:20

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني السعودي

15:42

الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار نحو 400 صنف

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024