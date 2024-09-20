غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني لبناني، الخميس، وقوع غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد شهود بتصاعد دخان فوق العاصمة اللبنانية بعد أن أبلغ سكان عن سماع دوي انفجار كبير.

الى ذلك قال جيش الاحتلال : نفذنا غارة دقيقة على ضاحية بيروت الجنوبية

هذا وتتواصل العمليات العسكرية جنوبي لبنان بوتيرة عالية بين حزب الله وإسرائيل وسط تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية والمسيّرات في أجواء المنطقة.

وقالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (راديو كان) اليوم الجمعة إن نحو 150 صاروخا أطلقت من لبنان عبر الحدود. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة أنها شنت سبع هجمات منفصلة على أهداف إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا.