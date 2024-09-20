فصل مبرمج للتيار الكهربائي لـ10 ساعات عن هذه المناطق

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي المفرق وجرش، (غدًا) السبت، وذلك لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي ستكون مدته من 7 صباحًا ولغاية 5 مساء، وسيشمل في محافظة المفرق مناطق: دير ورق وبويضة العليمات الغربية وسط البلد وإسكان منشية بني حسن غرب البلد والدجنية، وأضافت أن الفصل سيشمل بمحافظة جرش في ذات التوقيت منطقتي الجنيدية وتجمع ابو السفير .