بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حزب الله يقصف مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ وانقطاع للكهرباء في صفد

20 سبتمبر 2024
حزب الله يقصف مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ وانقطاع للكهرباء في صفد

وطنا اليوم:أعلن حزب الله قصفه بصواريخ الكاتيوشا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية.
وقال الحزب إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.
وقالت وسائل اعلام إن عشرات الصواريخ أطلقت في رشقة جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.
وافادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” باندلاع حرائق في مناطق عدة بمدينة صفد في الجليل الأعلى عقب القصف الأخير من لبنان. وكالات
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض صواريخ بالجولان.
وأضافت القناة أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.
وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي

19:06

بيان من الأمن العام حول التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

16:46

طقس العرب لطلاب المدارس : ارتدوا الملابس الدافئة غدا

16:38

رئيس الأركان: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

16:32

حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

16:25

المكافحة تلقي القبض على 19 تاجراً للمخدرات

16:20

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني السعودي

15:42

الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار نحو 400 صنف

15:34

الأردن يعزي إيران بضحايا انفجار منجم فحم في خراسان

15:23

الحبس لـ 4 أشخاص في الكرك خططوا لقتل مسؤولين سياسيين وأمنيين

15:16

وزير الأوقاف يفتتح الدورة 45 لشرح مضامين رسالة عمّان

15:06

الرئيس الإسرائيلي: لا علاقة لنا بهجمات البيجر في لبنان

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024