حزب الله يقصف مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ وانقطاع للكهرباء في صفد

وطنا اليوم:أعلن حزب الله قصفه بصواريخ الكاتيوشا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية.

وقال الحزب إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وقالت وسائل اعلام إن عشرات الصواريخ أطلقت في رشقة جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وافادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” باندلاع حرائق في مناطق عدة بمدينة صفد في الجليل الأعلى عقب القصف الأخير من لبنان. وكالات

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض صواريخ بالجولان.

وأضافت القناة أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.

وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.