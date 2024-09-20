للتذكير .. السبت دوام رسمي للمدارس الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارها بتعويض أيام عطلة الانتخابات التي صادفت في الأسبوع الماضي، وذلك بإضافة أيام دراسية للطلبة في المدارس الحكومية، حيث سيتم التعويض يومي السبت الموافقين 21 و28 من شهر أيلول الحالي.

وأوضحت الوزارة أن أيام العطلة التي تم تعويضها تشمل أيام الاثنين والأربعاء، الموافقين 9 و11 من الشهر الجاري، حيث تم تعطيل الدراسة نظراً لاستخدام عدد كبير من المدارس كمراكز للاقتراع والفرز خلال الانتخابات النيابية.

وأكدت الوزارة أن نظام الحضور والغياب سيُطبّق على الطلبة خلال هذه الأيام التعويضية، وأنه لن يتم قبول أي أعذار لتغيب الطلبة.