الرئيس الشيشاني يتهم ماسك بتعطيل سيارته عبر الإنترنت

وطنا اليوم:اتهم الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا بتعطيل مركبته وهي من طراز “تسلا سايبرترك” عبر الإنترنت، والتي يقول إنه تلقاها منه كهدية في أغسطس الماضي.

وكان قديروف الذي يحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ أكثر من 17 عاما، شارك مقطع فيديو في أغسطس يظهره خلف عجلة قيادة سيارة “تسلا سايبرترك” مع سلاح رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.

وكان قديروف أعلن أن ماسك قدمها له فيما قال الأخير على منصة أكس إنها ادعاءات كاذبة.

وقال قديروف في منشور على تلغرام “أخيرا، عطّل ماسك مركبة +تسلا سايبرترك+ عبر الإنترنت. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن (…) ثم يعطلها عن بعد”.

وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استخدمت في مسرح العمليات العسكرية وأرسلت إلى أوكرانيا حيث “قدمت أداء ممتازا”.

ويظهر قديروف (47 عاما) دعما غير مشروط للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يؤكد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه في أوكرانيا.