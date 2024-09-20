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السفيرة الأميركية في عمان تزور مستشفى الملك المؤسس

20 سبتمبر 2024
السفيرة الأميركية في عمان تزور مستشفى الملك المؤسس

وطنا اليوم:قامت السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت بزيارة مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والذي يعد من المنشآت الرائدة في البحث والتعليم ومركز لتقديم الرعاية الصحية للاجئين. كما وقامت السفيرة بجولة في مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية، الذي يضم بعضاً من أكثر المختبرات تقدماً في البلاد، تقوم بدعم تدريب الموظفين فيها، والتقت بعدد من فنيّات المختبرات الرائدات اللواتي يقمن بعمل مذهل لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأمراض. كما وأظهرت زيارتها إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليرموك كيف تساهم الشراكات – مثل برامج تدريب المعلمين، وباحثين منح فولبرايت الأمريكية، ودورات اللغة الإنجليزية – في مساعدة الأردنيين على تعزيز مهاراتهم وتوسيع شبكاتهم للحصول على فرص عمل أفضل. إن الشراكة .. هي استثمار في المستقبل!


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